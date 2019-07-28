Galatasaray, hazırlık maçında Bordeaux’yu rahat geçti!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 1 temsilcilerinden Bordeaux’la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılmayı başardı ve hazırlık sürecinde moral depolamış oldu.

Galatasaray’ın gollerini, 5’te Ryan Babel, 45’te genç oyuncu Atalay Babacan ve 65’te Adem Büyük kaydetti. Attığı bir golün yanında kaleci Benoit Costil’in hatasını değerlendiren Adem Büyük genç oyuncu Atalay’a asist de yaparak akşamın öne çıkan isimleri arasına girdi.

Yağmur altında oynanan karşılaşmada Bordeaux’nun tek golü ise 73’te Samuel Kalu’dan geldi. Yuto Nagatomo: `Hayatımı Türk doktorlar kurtardı` Galatasaray`ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, geçen sezon geçirdiği sakatlık sonrasında hayatını Türk doktorların kurtardığını açıkladı. Tecrübeli sol bek, Schalke ile oynanan Şampiyonlar Ligi`nde sakatlanmış ve aldığı darbeyle akciğer sönmesi yaşamıştı. İlgili Haberi Oku