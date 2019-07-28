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Galatasaray, hazırlık maçında Bordeaux’yu rahat geçti!
Galatasaray

Galatasaray, hazırlık maçında Bordeaux’yu rahat geçti!

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Ligue 1 ekibi Bordeaux'yu 3-1'lik skorla mağlup ederek moral depoladı.

28 Temmuz 2019 19:38

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 1 temsilcilerinden Bordeaux’la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılmayı başardı ve hazırlık sürecinde moral depolamış oldu.

Galatasaray’ın gollerini, 5’te Ryan Babel, 45’te genç oyuncu Atalay Babacan ve 65’te Adem Büyük kaydetti. Attığı bir golün yanında kaleci Benoit Costil’in hatasını değerlendiren Adem Büyük genç oyuncu Atalay’a asist de yaparak akşamın öne çıkan isimleri arasına girdi.

Yağmur altında oynanan karşılaşmada Bordeaux’nun tek golü ise 73’te Samuel Kalu’dan geldi. 28 Temmuz 2019 Yuto Nagatomo: `Hayatımı Türk doktorlar kurtardı` Galatasaray`ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, geçen sezon geçirdiği sakatlık sonrasında hayatını Türk doktorların kurtardığını açıkladı. Tecrübeli sol bek, Schalke ile oynanan Şampiyonlar Ligi`nde sakatlanmış ve aldığı darbeyle akciğer sönmesi yaşamıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:05 | 28 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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