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Galatasaray-Bordeaux maçı canlı izle: Galatasaray-Bordeaux maçı hangi kanalda?
Galatasaray

Galatasaray-Bordeaux maçı canlı izle: Galatasaray-Bordeaux maçı hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Maç 17.30'da başladı. İlk yarı sona erdi. İki takım daha önce de karşılaşmıştı. Şimdi 5. maç yapılıyor. Peki Galatasaray-Bordeaux maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

28 Temmuz 2019 18:36

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Bordeaux ile özel maçta karşılaşıyor. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, TSİ 17.30'da başladı.

GALATASARAY-BORDEAUX MAÇI HANGİ KANALDA?

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’ndaki mücadele, bugün TSİ 17.30’da başladı. Galatasaray – Bordeaux maçı Spor Smart’tan canlı yayınlanıyor.

GS BORDEAUX MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA (Üyelik gerektirmektedir)

İLK 11’LER

Bordeaux: Benoît Costil, Enock Kwateng, Mexer, Pablo, Maxime Poundjé, Otavio, Yacine Adli, Aurélien Tchouaméni, Hwang Ui-Jo, Jimmy Briand, Nicolas De Préville.

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Atalay, Adem, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ryan Babel.

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Ligue 1'de geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Fotoğraf: AA

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmişti.

Son güncelleme 18:36 | 28 Temmuz 2019
bordeux galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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