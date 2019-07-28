Galatasaray-Bordeaux maçı canlı izle: Galatasaray-Bordeaux maçı hangi kanalda?

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Bordeaux ile özel maçta karşılaşıyor. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, TSİ 17.30'da başladı.

GALATASARAY-BORDEAUX MAÇI HANGİ KANALDA?

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’ndaki mücadele, bugün TSİ 17.30’da başladı. Galatasaray – Bordeaux maçı Spor Smart’tan canlı yayınlanıyor.

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İLK 11’LER

Bordeaux: Benoît Costil, Enock Kwateng, Mexer, Pablo, Maxime Poundjé, Otavio, Yacine Adli, Aurélien Tchouaméni, Hwang Ui-Jo, Jimmy Briand, Nicolas De Préville.

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Atalay, Adem, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ryan Babel.

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Ligue 1'de geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmişti.