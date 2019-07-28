Eski Manchester United futbolcusu Jose Mourinho’yu topa tuttu!

Son olarak Manchester United’ı çalıştıran ve hem alınan olumsuz sonuçlar hem de iddialara göre takım içi huzursuzlukların sebepleri arasında gösterilmesi nedeniyle görevine son verilen Portekizli menajer Jose Mourinho hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Manchester United hakkında haberler veren internet sitesi All About United’ın kurucusu Jordan Clarke’a konuşan, ismini vermeyen eski bir Manchester United altyapı oyuncusu, Mourinho döneminde A Takım’la 15’e yakın antrenmana çıkmasına rağmen Portekizli menajerin bir kez bile kendisiyle tek kelime dahi konuşmadığını, konuştuğu genç oyunculara ise bir kez bile isimleriyle hitap etmediğini ve “ufaklık” şeklinde hitap ettiğini öne sürdü.

GENÇLERE YASAKLAR…

Röportajda “Konuştuğu genç takım oyuncularına A Takım’ın aksine ‘ufaklık’ şeklinde hitap ediyordu ve genç oyuncular bunu biraz küçük düşürücü buluyordu. Tüm genç takımları A Takım’dan ayırmak ve 9-16 yaş binasına taşımak istiyordu. Ancak üstündeki isimler buna izin vermedi. Gençlerin A Takım’dan bir oyuncu bile orada bulunsa yüzme havuzlarına veya buz banyolarına girmeleri yasaktı” diyen genç oyuncu takımın iç dinamikleri hakkında da bilgiler verdi.

‘SÜREKLİ TATİLDE OLURDU…’

“Takım gibi hissetmiyorlardı. A Takım oyuncuları öğle yemeklerini topluca yemek yerine ya tek başlarına ya da maksimum iki-üç kişilik gruplar halinde yiyordu. Milli takım aralarında Mourinho sürekli tatilde olurdu ve milli takımlara seçilmeyen A Takım oyuncuları genç takımla çalışırdı. 8-10 iyi oyuncu vardı aralarında Ander Herrera, Juan Mata, Luke Shaw, Chris Smalling ve Anthony Martial örneğin. Çok profesyonel isimlerdi özellikle Herrera kulüpteki en profesyonel oyuncuydu.

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Oyuncuların çoğu Mourinho’yu sevmezdi. Kovulduğunda resmen kahkahalarla havalara uçtular. Mod anında değişti zira kimse kovulmasını beklemiyordu, tam bir sürpriz olmuştu. Mutlu olmasını bekleyeceğiniz isimler, Martial mesela, mutlu olmuştu ama Pogba, çok da mutlu gözükmüyordu. Aralarının tam anlamıyla bozuk olduğunu düşünmüyorum. Pogba sadece takımın oynadığı futboldan ve alınan sonuçlardan dolayı mutsuzdu.

‘POGBA KUSURSUZ…’

Pogba’nın takıma kötü etki ettiği anlatısı da doğru değil. Kulüpteki temizlik görevlilerinden genç oyunculara kadar herkesle diyalog kurmuştur. Kulüpteki herkes Pogba’yı seviyor. Genç oyunculara antrenmanlarda ‘Ne yapacağınızı bilemediğiniz anlarda markaj altında olsam bile bana pas atın’ diyordu. Kulüpteki tek bir insan bile onun hakkında size kötü bir şey söylemez. Pogba kulüpteki kusursuz insan. Herkes onun United Vakfı için yaptığı çalışmalardan da çok etkilenmiş durumda.”