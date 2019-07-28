Antalyaspor’un forveti Jean Armel Drole, Las Palmas’a gitti!

Antalyasporlu futbolcu Jean Armel Drole, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak İspanyol ekibi Las Palmas’a transfer oldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya’nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig’de 20 maçta forma giymişti.
Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya’nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/oAxCVlF2NV
— Antalyaspor (@Antalyaspor) July 28, 2019