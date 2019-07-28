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Antalyaspor’un forveti Jean Armel Drole, Las Palmas’a gitti!
Transfer Haberleri

Antalyaspor’un forveti Jean Armel Drole, Las Palmas’a gitti!

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen Jean Armel Drole, İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık gönderildi.

28 Temmuz 2019 14:22

Antalyasporlu futbolcu Jean Armel Drole, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak İspanyol ekibi Las Palmas’a transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya’nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig’de 20 maçta forma giymişti.

Son güncelleme 14:22 | 28 Temmuz 2019
Antalyaspor Jean Armel Drole Las Palmas
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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