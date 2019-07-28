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Alper Potuk’tan Eskişehirspor’a vefa! 100 bin TL…
Fenerbahçe

Alper Potuk’tan Eskişehirspor’a vefa! 100 bin TL…

Fenerbahçeli Alper Potuk, maddi gelir elde etmek için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasını başlatan eski kulübü Eskişehirspor’a 100 bin lira yardımda bulundu.

28 Temmuz 2019 14:52

Eskişehirspor altyapısından yetişerek 2013 yılında 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tutan Alper Potuk, eski takımına destek vermeye devam ediyor.

Son olarak siyah-kırmızılıların maddi problemleri ortadan kaldırmak için başlattığı için ‘26 saatte 26 bin forma' adlı yardım kampanyasına katılan başarılı orta saha, bir kez daha taraftarların gönlünü fethetti.

Kampanyaya katılarak 100 lira değerindeki formalardan bin adet satın alan Alper, yaklaşık 100 bin lira gibi bir meblağı eski takımına kazandırmış oldu.

Öte yandan kampanyaya ünlü isimlerin yanı sıra birçok futbolseverin desteği de devam ediyor.

Son güncelleme 15:32 | 28 Temmuz 2019
Alper Potuk eskişehirspor Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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