Zinedine Zidane: Bu mağlubiyet beni yaraladı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Atletico Madrid’e 7-3 kaybettikleri hazırlık maçının ardından basın toplantısında konuştu.

İşte Zinedine Zidane’ın açıklamaları:

“Maça çok kötü başladık. Böylesine yüksek seviyede bir maça bu kadar kötü girmemeliydik. Sadee 8 dakikada maç 2-0 oldu. Oyunu değiştirebilmek için gerekli cevabı veremedik. Maçın ilk yarısı çok zordu. Oyunun içine bir türlü giremedik. Her alanda kötüydük.”

“FAZLA KONUŞMAYA GEREK YOK”

“Biz de 7 gol atabilirdik ama olmadı. Bunu oyuncularım da biliyor. Hayal kırıklığı içerisindeyiz ve bunu da aşmamız gerekiyor. Sadece bir hazırlık maçıydı. Atletico Madrid, her alanda bizden daha iyiydi. Bu kadar. Daha fazla konuşmaya gerek yok.”

Atletico Madrid`den Real Madrid`e 7 gol Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası`nda Atletico Madrid, Real Madrid`i 7-3 yendi. İlgili Haberi Oku

“SEZONUMUZ İYİ GEÇECEK”

“Yeni bir sezona hazırlanıyoruz ve sakin kalmak gerekiyor. 17 Ağustos’ta ilk lig maçımız var. Bu geceden çıkaracağımız dersler ve gördüğümüz eksiklikler var. Atletico Madrid gibi bir takıma karşı maça 2-0 geride başlarsanız her şey daha zor hale gelir. Sonrasında boşluklar buldular ve skoru artırdılar. Ben sadece maçın başındaki hataları düşünüyorum.

Çok motiveyiz. Bundan şüphem yok. Sezonumuz iyi geçecek. Buna inanmış durumdayım. Bugün mutlu olamayız. Ancak, takımın ne kadar rekabetçi olduğunu biliyorum.”

“ÇOK KÖTÜ BİR MAÇTI”

“Bu mağlubiyet beni endişelendirmedi ama yaraladı. Kaybettiğinizde… Kaybetmek için oynamazsınız. Ancak, sonuç bu. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Çok kötü bir maçtı.”