Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: ‘Yusuf Yazıcı, benim kardeşim, değerlim, pırlantam’

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, hazırlık kampında oynadığı üçüncü maçında da sahadan beraberlikle ayrıldı. İtalya ekibi Parma ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililerde maçın ardından ise taraftarlar renkli görüntüler verirken, Teknik Direktör Ünal Karaman ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karaman, yoğun bir antrenman temposunda oynadığımız hazırlık müsabakalarından arzu ettiklerini gördüklerini belirterek, “Yoğun antrenman temposundan çıkmış oyuncularımızı kullandık. Saha içerisinde doğru pozisyonu almaya gayret gösteren futbolun doğrularını yapmaya çalışarak futbol oynamaya çalıştılar. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bu bu kadar yorgunluğun içerisinde sadece fiziksel değil, sinirsel de dokunuyorsun. İstenmeyen şeyler olabilirdi ama şükürler olsun iyi başladığımız kamp dönemi iyi gidiyor” dedi.

Mevcut kadronun yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Karaman, “Oyuncularımın hepsi yaptıkları antrenman sonrası müsabaka performansı olarak bizim beklentilerimize cevap verecek düzeyde ben memnunum” dedi. Hazırlık maçında Trabzonspor ile Parma yenişemedi! Genç golcü yıldızlaştı! Trabzonspor, hazırlık maçında Parma ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili taraftarlar iki güzel gol izlerken 20 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Sarı kaydettiği çok şık golle akşama damga vurdu! İlgili Haberi Oku

“Transferle ilgili beklentimiz devam ediyor”

Karaman transferler ilgili beklentilerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bu takım içerisinde Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig dediğiniz anda, uzunca bir maraton oynayacağız. Dolaysıyla kadro rekabetine ihtiyacımız var. Genç oyuncularımız futbolun doğrularını yapmaya çalışıyorlar. Böyle böyle alışacaklar böyle böyle abilerinin arasında formaya bulmaya gayret gösterecekler. Tecrübeli oyuncularla birlikte gençlerimizin ortaya koyduğu performanstan memnunum.”

“Yusuf Yazıcı, benim kardeşim, en değerlim, pırlantam”

Yusuf Yazıcı ile ilgili olarak ise Karaman, “Bunlar arzu edilmeyen şeyler. Benim Yusuf ile ilgili bir sorunum yok. Yusuf benim kardeşim, değerlim, pırlantam. Her ne kadar onları değersiz ve yanlış anlamaya çalışsalar da… Bunlar bu camiada büyümüşler, formalarını giyiyorlar. Transfer olsalar dahi bu kulübe milyon avrolar kazandırarak gidecekler. Dolayısıyla kendi değerimiz, sadece Trabzonspor’un değeri değil, Türkiye’nin değeri olarak gördüğümüz insanları, saçma sapan, ‘yok hocayla arası bozuk’, ‘Şöyle oldu böyle oldu’ bunlar yanlış şeyler. O üstün bilgili arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Ağır bir antrenman temposundan geçiyoruz. Bu antrenman planlamasını sezon başından itibaren yetkin hocalarımızla yapıyoruz. Şiddetli geçen antrenmanlar sonrası müsabaka oynuyorsanız o oyuncuyu kollamak zorundasınız. Burada sadece konu Yusuf konusu değil ama burada yine engin bilgili insanlar yine engin bilgileriyle birilerini yönlendirmeye kalkıyorlar. Artık bıraksınlar, ‘camiayı seviyoruz’ diyorlarsa bıraksınlar ve huzur versinler.” şeklinde konuştu. Savic transferi Yusuf`u da etkileyecek! Sergej Milinkovic-Savic`in menajeri Kezman, Manchester United ile son detayları görüşmek için İngiltere`de! İtalya basını da bu transferin gerçekleşmesi sonrasında Lazio`nun Yusuf Yazıcı konusunda net adım atacağını iddia etti. İlgili Haberi Oku