Son dakika! Nicolas Pepe 80 milyon Euro karşılığında Arsenal’de…

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Napoli ve Arsenal kulüplerinin ilgisini çeken Lille’in 24 yaşındaki yıldızı Nicolas Pepe’nin yeni durağı belli oldu…

BBC SPORT’un haberine göre; Arsenal, Nicolas Pepe transferinde Lille ile 80 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

İngilizler Lille kulübüne ödemeyi bütçeye uygun olması için taksitler halinde yapacak. Nicolas Pepe’ye 5 milyon Euro yıllık maaş ve menajerine 10 milyon Euro komisyon vereceği belirtilen Arsenal’in Fildişili oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Transferin 24/48 saat içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.