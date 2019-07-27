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Son dakika! Nicolas Pepe 80 milyon Euro karşılığında Arsenal’de…
Transfer Haberleri

Son dakika! Nicolas Pepe 80 milyon Euro karşılığında Arsenal’de…

İngiltere Premier Lig devi Arsenal, sezonu 22 gol 11 asistle bitiren Lille'in Fildişili yıldızı sağ açık Nicolas Pepe'yi 80 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

SKOR DIŞ HABER 27 Temmuz 2019 13:56

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Napoli ve  Arsenal kulüplerinin ilgisini çeken Lille’in 24 yaşındaki yıldızı Nicolas Pepe’nin yeni durağı belli oldu…

BBC SPORT’un haberine göre; Arsenal, Nicolas Pepe transferinde Lille ile 80 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

İngilizler Lille kulübüne ödemeyi bütçeye uygun olması için taksitler halinde yapacak. Nicolas Pepe’ye 5 milyon Euro yıllık maaş ve menajerine 10 milyon Euro komisyon vereceği belirtilen Arsenal’in Fildişili oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Transferin 24/48 saat içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Son güncelleme 13:57 | 27 Temmuz 2019
arsenal Lille Nicolas Pepe transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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