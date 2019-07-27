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Son dakika! Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı
Transfer Haberleri

Son dakika! Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı

Transferde son dakika haberine göre; Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

27 Temmuz 2019 10:48

Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Mustafa Pektemek’in yeni takımı belli oldu…

BeinSport’un haberine göre; Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa’nın Avusturya kampına katıldı.

SAKATLIKLARLA BAŞI DERTTE

Beşiktaş forması altında 13 farklı sakatlık geçiren Mustafa Pektemek 2012’den bu yana sakatlıkları sebebiyle 61 maç kaçırdı. Sık sık talihsiz sakatlıklarla boğuşan Mustafa Pektemek toplamda 415 gün siyah beyazlı takımdan ayrı kaldı.

207 MAÇTA 54 GOL ATTI

Sakaryaspor altyapısından yetişen Mustafa Pektemek oradan Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Ankara ekibinde gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş’a imza atan tecrübeli golcü siyah beyazlılarda yaklaşık 7 sezon kaldı. Beşiktaş geçtiğimiz yıl Medipol Başakşehir’e kiraladığı Pektemek ile yeni sözleşme imzalamamıştı.

Süper Lig’de toplam 207 maça çıkan Pektemek 54 gol 25 asistlik performans gösterdi.

Son güncelleme 11:03 | 27 Temmuz 2019
Kasımpaşa Mustafa Pektemek transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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