Son dakika! Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Mustafa Pektemek’in yeni takımı belli oldu…
BeinSport’un haberine göre; Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa’nın Avusturya kampına katıldı.
SAKATLIKLARLA BAŞI DERTTE
Beşiktaş forması altında 13 farklı sakatlık geçiren Mustafa Pektemek 2012’den bu yana sakatlıkları sebebiyle 61 maç kaçırdı. Sık sık talihsiz sakatlıklarla boğuşan Mustafa Pektemek toplamda 415 gün siyah beyazlı takımdan ayrı kaldı.
207 MAÇTA 54 GOL ATTI
Sakaryaspor altyapısından yetişen Mustafa Pektemek oradan Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Ankara ekibinde gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş’a imza atan tecrübeli golcü siyah beyazlılarda yaklaşık 7 sezon kaldı. Beşiktaş geçtiğimiz yıl Medipol Başakşehir’e kiraladığı Pektemek ile yeni sözleşme imzalamamıştı.
Süper Lig’de toplam 207 maça çıkan Pektemek 54 gol 25 asistlik performans gösterdi.