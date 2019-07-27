Son dakika! Beşiktaş Douglas transferini resmen açıkladı

Beşiktaş yeni transferi Douglas Pereira dos Santos’u ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Brezilyalı futbolcu, dün Türk Hava Yolları’nın TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya’nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı’na geldi. Saat 21.30’da havalimanına ayak basan Douglas’ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş’ın Avusturya kampına katılacak.