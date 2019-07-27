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Son dakika! Beşiktaş Douglas transferini resmen açıkladı
Transfer Haberleri

Son dakika! Beşiktaş Douglas transferini resmen açıkladı

Transferde son dakika... Beşiktaş, geçen sezon Sivasspor'da forma giyen sağ bek Douglas'ın transferini resmen açıkladı.

27 Temmuz 2019 14:51

Beşiktaş yeni transferi Douglas Pereira dos Santos’u ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Brezilyalı futbolcu, dün Türk Hava Yolları’nın TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya’nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı’na geldi. Saat 21.30’da havalimanına ayak basan Douglas’ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş’ın Avusturya kampına katılacak.

Son güncelleme 14:57 | 27 Temmuz 2019
beşiktaş Douglas
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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