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Radamel Falcao, Monaco kampına katıldı!
Galatasaray

Radamel Falcao, Monaco kampına katıldı!

Galatasaray'ın transfer listesindeki Radamel Falcao, Monaco'nun Portekiz'deki hazırlık kampına katıldı

SKOR DIŞ HABER 27 Temmuz 2019 17:16

Galatasaray’ın transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Monaco’nun yeni sezon hazırlık kampına katıldı.

Kolombiya Milli Takımı’nda forma giydiği tatile geç çıkan 33 yaşındaki tecrübeli forvet, Monaco’nun Portekiz’deki kampına dahil oldu.

Monaco ekibi Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Falcao, Portekiz’de kampa katıldı ve geleneksel yürüyüşümüzün bir parçası oldu” ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılı ekip, bonservis ücreti ve oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transfere kaynak arıyor.

Son güncelleme 17:16 | 27 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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