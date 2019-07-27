Radamel Falcao, Monaco kampına katıldı!

Galatasaray’ın transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Monaco’nun yeni sezon hazırlık kampına katıldı.

Kolombiya Milli Takımı’nda forma giydiği tatile geç çıkan 33 yaşındaki tecrübeli forvet, Monaco’nun Portekiz’deki kampına dahil oldu.

Monaco ekibi Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Falcao, Portekiz’de kampa katıldı ve geleneksel yürüyüşümüzün bir parçası oldu” ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılı ekip, bonservis ücreti ve oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transfere kaynak arıyor.