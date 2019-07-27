Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli’yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Fransa Ligue 2 ekibi Caen’de forma giyen Fransız futbolcu Enzo Crivelli ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Geçen sezon Fransız ekibi Caen Kulübü´nden forma giyen başarılı forvet oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO´muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Crivelli´ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.
Başakşehir aynı zamanda transferi özel hazırlanan bir video ile duyurdu. Videoda ise “Hoş geldin Apaçi!” ifadeleri yer aldı.
Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli transferini resmen açıkladı!
“Hoş geldin Apaçi! #YeniVizyonAynıHedef“pic.twitter.com/b7DkxGAi2a
— SKOR (@SozcuSkor) July 27, 2019