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Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli’yi kadrosuna kattı
Transfer Haberleri

Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli’yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli transferini resmen açıkladı.

27 Temmuz 2019 19:02

Medipol Başakşehir, Fransa Ligue 2 ekibi Caen’de forma giyen Fransız futbolcu Enzo Crivelli ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Geçen sezon Fransız ekibi Caen Kulübü´nden forma giyen başarılı forvet oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO´muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Crivelli´ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

Başakşehir aynı zamanda transferi özel hazırlanan bir video ile duyurdu. Videoda ise “Hoş geldin Apaçi!” ifadeleri yer aldı.

27 Temmuz 2019 Caen, Medipol Enzo Crivelli`nin Başakşehir`e transferini açıkladı! Fransız kulübü Caen, 24 yaşındaki futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:02 | 27 Temmuz 2019
Caen Enzo Crivelli Fransa Ligue 2 Medipol Başakşehir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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