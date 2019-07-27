Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli’yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Fransa Ligue 2 ekibi Caen’de forma giyen Fransız futbolcu Enzo Crivelli ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Geçen sezon Fransız ekibi Caen Kulübü´nden forma giyen başarılı forvet oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO´muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Crivelli´ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

Başakşehir aynı zamanda transferi özel hazırlanan bir video ile duyurdu. Videoda ise “Hoş geldin Apaçi!” ifadeleri yer aldı.

Caen, Medipol Enzo Crivelli`nin Başakşehir`e transferini açıkladı! Fransız kulübü Caen, 24 yaşındaki futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu İlgili Haberi Oku