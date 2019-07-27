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Kayserispor’dan Deniz Türüç açıklaması: ‘Söylentiler rahatsız ediyor…’
Kayserispor

Kayserispor’dan Deniz Türüç açıklaması: ‘Söylentiler rahatsız ediyor…’

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması geldi. Kulüp Başkanı Erol Bedir transferin gözde ismi hakkında "Bugüne kadar geçen sürede ciddi ve resmi teklife dönüşmüş hiçbir öneri tarafımıza ulaşmamıştır" ifadelerini kullandı.

27 Temmuz 2019 22:21

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, futbolcuları Deniz Türüç’le ilgili resmi transfer teklifi almadıklarını belirtti. Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Deniz Türüç’le ilgili transfer haberlerinin hem kulübü hem de futbolcuyu rahatsız ettiğine dikkati çekti.

‘Söylentiler rahatsız ediyor…’

Transfer görüşmeleri yaptıklarını fakat herhangi bir neticeye ulaşılmadığını aktaran Bedir, şunları kaydetti: “Son günlerde artan şekilde kaptanımız Deniz Türüç’le ilgili transfer haberleri çıkmakta ve aslı olmayan ‘ya tutarsa’ şeklinde son dakika asparagasları yayınlanmaktadır. Futbolcumuzun önce bir kulübe imza atacağı iddia edilirken, bir saat sonra başka bir takımla anlaştığı haberi yayılmaktadır. Bu tip söylentiler, bir noktadan sonra Deniz’i de kulübümüzü de taraftar ve camiamızı da rahatsız etmektedir.”

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Başkan Bedir, açıklamasına şöyle devam etti: “Yaklaşık 15-20 gün önce oyuncumuzla ilgilenen üç kulübün yöneticisiyle de görüşmeler yapılmış, üç kulübe de futbolcunun tercihine göre hareket edeceğimiz, oyuncuyla anlaştıkları takdirde Kayserispor olarak kolaylık sağlayacağımız ifade edilmiştir. Ancak bugüne kadar geçen sürede ciddi ve resmi teklife dönüşmüş hiçbir öneri tarafımıza ulaşmamıştır. Oyuncunun da bize bir yönlendirmesi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, futbolcumuz Deniz Türüç’ün 3 güzide kulübümüzden herhangi birine transfer ihtimali, ligimizde oynayan diğer futbolculardan fazla değildir.”

‘Konunun kapatılması dileğimizdir!’

Deniz Türüç’le ilgilenen takımların düşüncelerine saygı duyduğunu da belirten Bedir, “Bu konularla ilgili daha fazla spekülasyonun Türk futboluna bir faydasının olmayacağı bilincinden hareketle, oyuncumuzun da takımına konsantre olmasını temin etmek adına ciddi bir gelişme olduğu takdirde spor camiasının derhal bilgilendirileceği taahhüdümüzle konunun kapatılması ilgililerden dileğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:21 | 27 Temmuz 2019
Deniz Türüç Erol Bedir İstikbal Mobilya Kayserispor spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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