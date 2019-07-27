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Hollanda’da Süper Kupa Ajax’ın oldu!
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Hollanda’da Süper Kupa Ajax’ın oldu!

Hollanda Süper Kupası Ajax'ın. PSV Eindhoven'ı 2-0 mağlup eden Ajax, Johan Cruyff Kupası'nı kazandı. Ajax kupayı 9. kez müzesine götürdü.

27 Temmuz 2019 22:08

Hollanda’da Johan Cruyff Kupası olarak adlandırılan Süper Kupa maçında PSV Eindhoven’ı 2-0 mağlup eden Ajax, kupanın sahibi oldu. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da oynanan Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Ajax ile Hollanda Birinci Futbol Ligi’nde (Eredivisie) ikinci olan PSV, karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Ajax, Danimarkalı golcü futbolcu Kasper Dolberg’in 1. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Orta saha oyuncusu Daley Blind, 52. dakikada kaydettiği golle Ajax’ın sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağladı. Johan Cruyff Kupası’nı 9. kez müzesine götüren Ajax, bu yıl Hollanda Kupası’nı da kazanmış ve Eredivisie’de şampiyon olmuştu. 27 Temmuz 2019 Son dakika! Nicolas Pepe 80 milyon Euro karşılığında Arsenal`de... İngiltere Premier Lig devi Arsenal, sezonu 22 gol 11 asistle bitiren Lille`in Fildişili yıldızı sağ açık Nicolas Pepe`yi 80 milyon Euro`ya kadrosuna kattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:08 | 27 Temmuz 2019
ajax Hollanda Eredivisie Johan Cruyff Shield PSV Eindhoven
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2 Istanbul Basaksehir
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