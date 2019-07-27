Hazırlık maçı | Beşiktaş 0-2 Eibar

Beşiktaş ile Eibar, Salzburg yakınındaki Kaiserwinki Arena’da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmaya Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Llajic ve Boyd ilk 11’iyle başladı.

Eibar ise Dmitrovic, Barrios, Rigo, Correa, Lobato, Diop, Eduardo, Blasis, Leon Sanchez, Quique ve Enrique ilk 11’iyle sahaya çıktı. Eibar’ın golleri 36. dakikada Enrique Garcia ve 80. dakikada Mesa Alexander’dan geldi. 36. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Pedro Leon Sanchez’in yerden ortasına, Vida ayak koymak istedi, bu oyuncunun ters vuruşunda kaleci Karius topu son anda çeldi. Altıpas önünde boşta kalan topu Enrique Garcia ağlara gönderdi. 80. dakikada ise kaleci Utku Yuvakuran’ın uzaklaştırmak istediği topa Mesa Alexander yatarak müdahale etti, bu oyuncuya çarpan top ağlara gitti.

Avcı’dan ikinci yarı öncesi tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ikinci yarısı öncesinde tek değişiklik yaptı. Avcı, Vida’yı kenara alırken, Mirin’i oyuna sürdü. Avcı, ikinci yarının 65. dakikasında ise Oğuzhan Akgün, Muhayer Oktay, Lens, Umut Nayir, Rıdvan Yılmaz, Medel, Erdem Seçgin, Kerem Kalafat ve Utku Yuvakuran’a forma şansı verdi. Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayı ilk kez Eibar karşısında giydi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan ABD’li oyuncu, 65 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş taraftarından şoke eden tepki! Sahaya girip, yedek kulübesine kadar yürüdüler ve... Beşiktaş Eibar maçı sonrası bir grup taraftar, sahaya inerek Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket etti. Taraftarlar, Silah çeksene, silah çeksene, Orhan Ak bize silah çeksene! şeklinde tezahürat yaparak tepkilerini dile getirdi. O anlar taraftar kamerasına takıldı. İlgili Haberi Oku

Yağış altında oynandı

Beşiktaş’ın Avusturya’daki ilk hazırlık mücadelesi yoğun yağış altında oynandı. Mücadelenin yaklaşık 15. dakikasında başlayan yağmur, karşılaşma boyunca şiddetli bir şekilde devam etti. Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan mücadelenin 75. dakikasında tribünlerde yakılan meşaleler nedeniyle oyun yaklaşık 2 dakika durdu. Karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 500 kişilik tribüne sahip Kaiserwinki Arena’da 1500’e yakın siyah-beyazlı taraftar yer aldı. Tribün olmayan kale arkası ve saha kenarından da mücadele takip edildi.

Gökhan Gönül kaptan olarak sahaya çıktı

Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan mücadeleye, Gökhan Gönül siyah-beyazlı takımın kaptanı olarak sahaya çıktı. Gökhan Gönül oyundan çıktıktan sonra ise Medel, kaptanlık pazubendini koluna taktı. Beşiktaş`ın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu! Beşiktaş`ta yeni sezon öncesi kaptanlar değişti. Siyah-beyazlı takımın birinci kaptan Burak Yılmaz olurken, Atiba ve Gökhan Gönül de diğer kaptanlar oldu. İlgili Haberi Oku