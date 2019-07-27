SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Mağdur turist olunca serbest kalmışlar!
Diğer Sporlar

Gece kulübünde tavan arası çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

Güney Kore´de gece kulübünde tavan arası çöktü. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, içinde Uluslararası Su Sporları Şampiyonası´na (FINA) katılan atletlerin de olduğu 17 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2019 12:41

Gwangju şehrinde meydana gelen olayda, gece kulübünün tavan arası çöktü. Altında kalan 2 Kore vatandaşı hayatını kaybetti. 17 kişinin de yaralandığı olayda, Güney Kore´de düzenlenen Uluslararası Su Sporları Yarışması´na katılan bazı atletlerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralananların 3´ünün ABD´li, 2´sinin Yeni Zelandalı, bir kısmının da Hollandalı, İtalyalı ve Brezilya´lı atletler olduğu duyuruldu.

Yerel saatle 02.30 sıralarında meydana gelen olay esnasında gece kulübünde yaklaşık 400 kişinin bulunduğu bildirildi. ABD Su Topu Federasyonu Başkanı Christopher Ramsey, yaralanan ABD´li sporcularla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu korkunç bir trajedi. Kalbimiz ölenlerin yakınlarıyla. Sporcularımız hafif yaralı ve sağlık durumları iyi” dedi.

Son güncelleme 12:44 | 27 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR