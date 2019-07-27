Gece kulübünde tavan arası çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

Gwangju şehrinde meydana gelen olayda, gece kulübünün tavan arası çöktü. Altında kalan 2 Kore vatandaşı hayatını kaybetti. 17 kişinin de yaralandığı olayda, Güney Kore´de düzenlenen Uluslararası Su Sporları Yarışması´na katılan bazı atletlerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralananların 3´ünün ABD´li, 2´sinin Yeni Zelandalı, bir kısmının da Hollandalı, İtalyalı ve Brezilya´lı atletler olduğu duyuruldu.

Yerel saatle 02.30 sıralarında meydana gelen olay esnasında gece kulübünde yaklaşık 400 kişinin bulunduğu bildirildi. ABD Su Topu Federasyonu Başkanı Christopher Ramsey, yaralanan ABD´li sporcularla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu korkunç bir trajedi. Kalbimiz ölenlerin yakınlarıyla. Sporcularımız hafif yaralı ve sağlık durumları iyi” dedi.