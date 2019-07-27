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Galatasaray, Bordeaux ile karşılaşacak
Galatasaray

Galatasaray, Bordeaux ile karşılaşacak

Galatasaray yarın Avusturya'da TSİ 17.30'da Fransa Ligue 1 takımı Bordeaux ile hazırlık maçı yapacak.

27 Temmuz 2019 11:13

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya gelecek.

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya’da yaptığı kampla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Bordeaux ile özel maçta karşılaşacak. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’ndaki mücadele, TSİ 17.30’da başlayacak.

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Ligue 1’de geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa’daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig’e 3-2, Augsburg’a 4-1 yenilmişti.

Son güncelleme 11:13 | 27 Temmuz 2019
Bordeaux galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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