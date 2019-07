Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan olay açıklamalar: ‘Ayağınızı denk alın, kim olduğunuzu biliyoruz’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu’nda konuşma yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ‘Fener Ol’ kampanyası ile ilgili olarak söylediği “Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlarla çocukların kumbarasına para koyanlar eşdeğer görülüyor” sözlerine yanıt veren Koç, “Biz o seviyeye düşmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldığı tazminatla ilgili söyleyeceklerinin bitmediğini belirtti.

Camia içerisinde kuyularını kazmak isteyenlerin olduğunu belirten Koç, “Bugüne kadar Yunus yüzümüzü gördünüz. Artık Yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi” şeklinde konuştu.

İşte Ali Koç’un konuşmasından öne çıkanlar;

“SİSTEMİN NE KADAR KOKUŞMUŞ OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ”

“O seviyeye düşmeyeceğiz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. Gerekli bilgileri basına vereceğiz. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu değerli kaynakların nasıl heba edildiğini anlayacaksınız. Mahkemede kendinizi savunamazsanız mahkeme öyle karar verir. Halbuki hiç mahkemeye bile kalmamalıydı bu iş. İnşallah rakiplerimiz de bir gün bizim gibi bir kampanya etrafında kenetlenebilirler”

“TRANSFERLERİMİZ BİTMEMİŞTİR”

“Tamamen hocamızın istekleri ve arzuları doğrultusunda, sportif direktörümüzün istekleri doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Bu zamana kadar yaptığımız 7 transfer doğru istikamettedir. Transferlerimiz bitmemiştir. Bir 6 numara, bir-iki stoper ve bir forvet alacağız. Ama içinde bulunduğumuz durum nedeniyle parayı basıp alamıyorsun. Dışarıdan atıp tutmak kolay”

GARRY RODRIGUES TRANSFERİ

“Bence Vedat transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues’in geliş şekli büyük başarıdır. Garry Rodrigues transferinden bize saldırıyorlar. Rodrigues için de kaynağı hala belli olmayan haberler üretiliyor. Suudi Arabistan’dan kaynağını bulamadığımız bir açıklama var. Yok neymiş 5 milyon euro ödüyormuşuz da. Tereddütü olan varsa gelsin kulübe gösterelim sözleşmeleri. Bu itibar cellatları en ufak şeyde bile geliyorlar. Onlar kendi ürettikleri haberlerden bunları yapıyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Bu işlerin erken olmasını biz de istiyoruz. Hocamızın elinde çok daha iyi bir kadro var. Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon yapacağız”

“AYAĞINIZI DENK ALIN YUNUS YÜZÜMÜZÜ GÖRDÜNÜZ ARTIK…”

“Bizler hakkında spekülasyon yapan, itibar cellatlığına soyunan ve küçük akıllarıyla gazeteleri kullanıp dedikodu üretenleri biliyoruz. Hepinizi not ediyoruz. Zamanı gelince sizlerle uğraşacağız. Fenerbahçe'miz başarısız olsun, gündemimizi yaratalım yeniden gündeme gelelimle beraber bunların yanına seçimlerde bana oy vermiş olan ama nasıl olsa Ali Koç'u deviririz zihniyetiyle oy vermiş kesimler var. Şu 6 hafta geçsin de kuyu kazarız diye düşünenlere cevabım var. Artık ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu, kimlerle aşık attığınızı biliyoruz. Bugüne kadar Yunus yüzümüzü gördünüz. Artık Yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi. Biz burada en iyi niyetlerle en saf duygularla hata yaptığımız zamanlarda Fenerbahçe'yi şu durumdan çıkartmaya çalışıyoruz. Hak ettiği yere gelmesi için mücadele ediyoruz. Bir de sizlerle uğraşmayalım. Topunuz gelin diyorum geçen sene dediğim gibi. Bir müsaade edin rahat bir ortamda çalışalım. Fenerbahçe Başkanı, yönetim kurulu hakkında dönen laflar neden başka kulüplerde olmuyor. Bir düşünün cevabı orada. Biz buradayız, burası emin ellerde”

“ALTYAPIDAKİ OYUNCULAR A TAKIMA GEÇİRİLMEMİŞ”

“Altyapı çok çok önemli. Bizimde ciddi önceliğimiz budur ve değişmemiştir. David Badia çok ısrar etmemiz rağmen kendi arzusuyla ayrıldı. 1 sene içinde bir sistem bir yaklaşım geliştirdi kendisi. Biz yerli bir sistemden aldık ve yerli yabancı takıntımız yok. Biz geldiğimizde ne bir rapor, ne bir dosya istatistik bir şey almadık. Tek aldığımız idman saatleriyle ilgili rapordu. Onun dışında Comolli'ye altyapıda yetenekli futbolcular olmadığı ifade edildi. 2 sene evvel Fenerbahçe U21 takımı Türkiye şampiyonu oldu. Ne hikmettir ki o takımdan hiç biri A takıma geçmedi. O takımdan Merih Demiral Juventus'ta. Duhan Aksu'nun Lille transfer olacağı söyleniyor. O takımdan Recep Niyaz çıktı. O takımdan Yasir Subaşı çıktı. Bu futbolcuların hiç biri Fenerbahçe'ye yar olmadı. Sadece Yasir bizim dönemimizde gitti. Bizde geri alma maddesi koyduk kendisine. 1 milyona geri aldık ve aynı şekilde gelecek satışından kar ile Kayserispor'a verdik. Bir sıkıntı vardı altyapılarda. Bu kadar futbolcu ayrılınca soru işareti oldu. Biz büyük yetenek olsun, ışık göstersin tüm genç oyuncularımızı başka kulüplere verdiğimiz zaman ya geri alma maddesi ya da kar koyuyoruz. Fenerbahçe için her birinin katkı sağlama imkanı var. Geçmişte bunlar yapılmamış. Bizim altyapılarımız menajerler için maden olmuş. Cebrail, Yusuf burada A takım idmanlarına çıktı ilerde daha çok insanlar çıkacaktır. Badia bize binlerce sayfa rapor verdi. Bu raporlarda bütün her şey bulunmakta. U9'dan U21'e kadar her türlü performans ve sağlık bilgileri bulunmakta. Fenerbahçe'de nasıl bir yeme sistemi varsa altyapıda da bu oldu. Burada bir yabancı barınamaz diye söyledi. Dereağzı'ndaki tesislerimiz az ve yetersiz. Dereağzı'na bitişik bir yerde bina yapılıyor. Biz orayla anlaşma yaptık. İnşallah 3-4 ay içerisinde futbolcularımızın yatıp kalkabileceği modern bir bina olacak. eski binayı da yeniden modernize edeceğiz”