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Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin kombine ve forma rakamları açıklandı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, 'Fener Ol' hakkında, “Kampanyamızın ilk yılı nisan 2020'ye kadar devam edecekken bu tarihe kadar 200 milyon TL’ye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ağustos ayından itibaren kampanyamız, çeşitli aktivitelerle devam edecektir” açıklamasını yaptı.

27 Temmuz 2019 13:09

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, faaliyet raporunu açıkladı.

Fener Ol kampanyasına değinen Becan, “Gelecek ve umuttan bahsediyorsak ilk olarak FENER OL‘a değinmemiz lazım. Mali bağımsızlığımız için attığımız adımlardan olan kampanyamız 6 ay bile olmadan ulaştığımız sonuçlarda camiamızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kampanyamızın ilk yılı nisan 2020’ye kadar devam edecekken sonunda 200 milyon TL'ye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ağustos ayından itibaren kampanyamız çeşitli aktivitelerle devam edecektir. En büyük gücümüz taraftarımız. Geçen sene koltuk boş koltuk bırakmayan, deplasmanda yalnız bırakmayan camiamızın değerleri taraftarlarımız bizim son sezonda olduğu gibi bu sezonda da en büyük destekçilerimiz olacaklar. 12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 32 bin üzeri kombine satışı yaptık ve bu her geçen gün artmaktadır. Forma lansmanımızı Dereağzı'nda gerçekleştirdik. Forma satışlarımızda ilk bir haftada 25 bine ulaştı. Bu da geçtiğimiz 10 yılın satışlardan en çok ulaşılan rakam” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 13:29 | 27 Temmuz 2019
Fenerbahçe Sevil Zeynep Becan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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