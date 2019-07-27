Fenerbahçe’de Choupo Moting hamlesi! Son dakika Galatasaray, Beşiktaş transfer haberleri…

Hücüm hattını daha güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Choupo Moting'in peşinde. Inter’de istenmeyen adam haline gelen Nainggolan Galatasaray’ın gözdesi haline geldi. Beşiktaş, Schalke'den kopma noktasına gelen Konoplyanka transferini bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE’DE MOTİNG SESLERİ

Yeni sezon öncesinde birkaç transfer daha yapması beklenen Fenerbahçe, hücüm gücüne takviye planlıyor. PSG takımında istediği şansı bulamayan ve hocası ile arası açık olan Choupo Moting için Fenerbahçe girişlere başlıyor.

Kanat forvet oynayabilen yıldız futbolcunun olabilecek yüksek maliyeti nedeniyle öncelikli olarak kiralık formülü devreye sokulacak. Teknik Direktör Tuchel ile sorun yaşayan Moting, PSG’den ayrılmak istediği biliniyor. Fenerbahçe’nin yapacağı teklife PSG ve Moting sıcak bakması bekleniyor. 49 kez milli formayı giydi.

GALATASARAY’DE İKİNCİ NAİNGGOLAN SEFERİ

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu, ancak istediği sonucu edemediği Nainggolan için bir kez daha atağa kalktı. Çin’den gelen teklifleri de reddeden Nainggolan, Avrupa Kıtası’nda kalacağını açıkladı. İspanya ve İngiltere’den teklif alamayan, eski kulübü Roma’nın da kapıyı kapadığı tecrübeli orta sahayı 1 ay önce gündemine alan Galatasaray, ikinci bir operasyon başlatıyor.

Galatasaray’Iın, İnter’e kiralama bedeli ödemeden, sadece futbolcunun maaşını ödeme teklifi sunacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’TA KONOPLYANKA HAREKATI

Yeni teknik direktör ile yeni sezona başlayacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hücum hattını güçlendirerek devam etmek istiyor. İstediği verimi alamamalarına rağmen yüksek maliyeti bulunan Lens yerine Konoplyanka düşünülüyor. Böylece hem takımı güçlendirmek hem de yıllık 2 milyon 300 bin Euro kazanan Jermain Lens’ten kurtulmak istiyor.

Yönetim Lens’i elden çıkarırsa Konoplyanka transferini noktalamak için harekete geçecek. Siyah-Beyazlı yönetimin daha önce Schalke ile görüştüğü ortaya çıktı.