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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı rahatlatan isim Okan Turp
Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı rahatlatan isim Okan Turp

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in sakatlanması Audi Cup öncesi tedirginlik yaratırken Okan Turp rahat bir nefes aldırdı. Altyapıda yetişen genç futbolcunun savunmadaki eksiklere ilaç olması bekleniyor

27 Temmuz 2019 14:11

Yurt dışı kamp çalışmalarının ilk bölümünde Avusturya’da bulunan ve 2 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, Audi Cup öncesinde talihsizlikler yaşadı.

Hertha Berlin ile kampın son günü oynanan hazırlık maçında ayak bileği burkulan Tolgay Arslan’ın dışında Serdar Aziz’den de kötü haber gelmesi tedirginlik yarattı.

Saha kenarında yapılan müdahale sonunda sedye ile oyun alanını terk eden Tolgay, 1.5 ay gibi bir süre takımda yer almayacak.

Aynı karşılaşmada takım arkadaşlarından Jailson’un vuruşunda eline top çarpan ve saha kenarında yapılan tedavi sonrası bandaj takılan Serdar Aziz’in çekilen MR sonucu el bileğinde çatlak olması sebebiyle 1 aya yakın süre takımla birlikte olamayacağı ifade edildi.

ALTERNATİF OKAN TURP

Fenerbahçe teknik heyeti yaşanan bu olumsuzlukların ardından kafa karmaşası yaşasa da altyapıda yetişen ve profesyonel sözleşme imzalanan Okan Turp imdada yetişti.

30-31 Temmuz’da Audi Cup için Almanya’nın Münih kentine gelecek olan sarı lacivertli ekipte takım Avusturya kampındayken İstanbul’da bulunan ve antrenman yapan Okan Turp bu bölgede düşünülen oyuncu oldu.

Bugün ve yarın yapılacak idmanlarda teknik heyetin takip edeceği Okan Turp ile ilgili karar son gün verilecek ve duruma göre kafileye dahil edilerek Sadık Çiftpınar ile dönüşümlü olarak sahada yer alacak.

Son güncelleme 14:11 | 27 Temmuz 2019
Fenerbahçe Okan Turp
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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