Fatih Terim’den Ali Koç’a videolu yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugün divan kurulu toplantısında kendisine yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı eski bir videosunu alıntılayarak açıklama yapan Fatih Terim, “Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür. Aramızda hala anlamayanlar varmış… O zaman bir kez daha…” ifadelerini kullandı.

Terim’in bu açıklamasıyla birlikte paylaştığı eski videosunda ise şu ifadeler yer aldı: “Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstelik, rütbemiz de farklı. İnancımızı daha çok artıranlara tekrardan geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. Ben daha fazla konuşarak acıyı daha fazla artırmak istemiyorum.”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt niteliğinde paylaşım “Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür! Aramızda hala anlamayanlar varmış. O zaman bir kez daha”pic.twitter.com/XTEcTj1OTH — SKOR (@SozcuSkor) July 27, 2019

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan olay açıklamalar: `Ayağınızı denk alın, kim olduğunuzu biliyoruz` Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`in Fener Ol kampanyasıyla ilgili sözlerine yanıt verirken camia içerisinde yaşananlara da değindi. Koç, Ligde ilk 6 hafta geçsin de kuyu kazarız diye düşünenlere cevabım var. Artık ayağınızı denk alın ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku