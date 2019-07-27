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Deniz Türüç için son tarih verildi!
Transfer Haberleri

Deniz Türüç için son tarih verildi!

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transferi gündemde olan Deniz Türüç için son tarihi verdi!

27 Temmuz 2019 09:57

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da takım kaptanı Deniz Türüç'ün transfer olup olmayacağı konuşuluyor. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Deniz Türüç ile ilgili olarak Başkan Erol Bedir, “Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmeler var. Belli noktalara gelindi ama şu an neticelenmiş bir durum yok. 3 Ağustos'a kadar Deniz gündemde olabilir ama bu tarihten sonra kaptanımızı vermemiz söz konusu olamaz” dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, sarı-kırmızılı ekibe futbolcu+para teklifinde bulundu.

Son güncelleme 09:57 | 27 Temmuz 2019
Deniz Türüç Erol Bedir kayserispor spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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