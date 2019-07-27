Caen, Medipol Enzo Crivelli’nin Başakşehir’e transferini açıkladı!

Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen, Enzo Crivelli’nin Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki Fransız futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığı bilgisi verildi.
Fransa’da geçen sezon ikinci lige düşen Caen ile Ligue 1’de 33 maça çıkan hücum oyuncusu Crivelli, 6 gol attı.
Enzo Crivelli rejoint le @ibfk2014.
Merci l’apache
https://t.co/P0VhhSwSSp pic.twitter.com/YkONFq3KKb
— Stade Malherbe Caen (@SMCaen) July 27, 2019