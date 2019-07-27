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Caen, Medipol Enzo Crivelli’nin Başakşehir’e transferini açıkladı!
Transfer Haberleri

Caen, Medipol Enzo Crivelli’nin Başakşehir’e transferini açıkladı!

Fransız kulübü Caen, 24 yaşındaki futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu

27 Temmuz 2019 16:41

Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen, Enzo Crivelli’nin Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki Fransız futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığı bilgisi verildi.

Fransa’da geçen sezon ikinci lige düşen Caen ile Ligue 1’de 33 maça çıkan hücum oyuncusu Crivelli, 6 gol attı.

Son güncelleme 16:41 | 27 Temmuz 2019
Caen Enzo Crivelli Medipol Başakşehir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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