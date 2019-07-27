SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Moskova sokakları karıştı! | Son dakika
Beşiktaş taraftarından şoke eden tepki! Sahaya girip, yedek kulübesine kadar yürüdüler ve…
Beşiktaş

Beşiktaş taraftarından şoke eden tepki! Sahaya girip, yedek kulübesine kadar yürüdüler ve…

Beşiktaş Eibar maçı sonrası bir grup taraftar, sahaya inerek Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket etti. Taraftarlar, "Silah çeksene, silah çeksene, Orhan Ak bize silah çeksene!" şeklinde tezahürat yaparak tepkilerini dile getirdi. O anlar taraftar kamerasına takıldı.

27 Temmuz 2019 20:38

Yeni sezon hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, yoğun yağmur altında oynanan hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Eibar’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmaya oynanan oyundan ve sergilenen performanslardan ziyade, müsabakanın sona ermesiyle yaşanan ilginç olay damga vurdu.

Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından bir grup Beşiktaş taraftarı, sahaya girdi ve Beşiktaş yedek kulübesine yöneldi. Yedek kulübesinin önüne kadar gelen taraftarlar, Abdullah Avcı’nın yardımcılarından eski futbolcu Orhan Ak’a yönelik tepkilerini dile getirdi ve maç içinde söyledikleri “Silah çeksene, silah çeksene, Orhan Ak bize silah çeksene!” tezahüratını yineledi.

Abdullah Avcı’ya destek mesajları veren taraftarlar, yedek kulübesi önünde ortamın kısa süreli de olsa gerilmesine neden oldu. Gurbetçi taraftarları sakinleştiren isim ise yönetici Ahmet Kavalcı oldu. Daha büyük bir tatsızlık yaşanmadan olay sona ererken stadın güvenlik zaafiyeti Beşiktaş teknik ekibinin tepkisini çekti.

27 Temmuz 2019 Beşiktaş`ın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu! Beşiktaş`ta yeni sezon öncesi kaptanlar değişti. Siyah-beyazlı takımın birinci kaptan Burak Yılmaz olurken, Atiba ve Gökhan Gönül de diğer kaptanlar oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:38 | 27 Temmuz 2019
beşiktaş Orhan Ak spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR