Beşiktaş taraftarından şoke eden tepki! Sahaya girip, yedek kulübesine kadar yürüdüler ve…

Yeni sezon hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, yoğun yağmur altında oynanan hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Eibar’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmaya oynanan oyundan ve sergilenen performanslardan ziyade, müsabakanın sona ermesiyle yaşanan ilginç olay damga vurdu.

Beşiktaş – Eibar maçı sonrası bir grup taraftar, sahaya inerek Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket etti. Taraftarlar, “Silah çeksene, silah çeksene, Orhan Ak bize silah çeksene!” şeklinde tezahürat yaparak tepkilerini dile getirdi. O anlar taraftar kamerasına takıldı. pic.twitter.com/4zXftZ5TCX — SKOR (@SozcuSkor) July 27, 2019

Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından bir grup Beşiktaş taraftarı, sahaya girdi ve Beşiktaş yedek kulübesine yöneldi. Yedek kulübesinin önüne kadar gelen taraftarlar, Abdullah Avcı’nın yardımcılarından eski futbolcu Orhan Ak’a yönelik tepkilerini dile getirdi ve maç içinde söyledikleri “Silah çeksene, silah çeksene, Orhan Ak bize silah çeksene!” tezahüratını yineledi.

Abdullah Avcı’ya destek mesajları veren taraftarlar, yedek kulübesi önünde ortamın kısa süreli de olsa gerilmesine neden oldu. Gurbetçi taraftarları sakinleştiren isim ise yönetici Ahmet Kavalcı oldu. Daha büyük bir tatsızlık yaşanmadan olay sona ererken stadın güvenlik zaafiyeti Beşiktaş teknik ekibinin tepkisini çekti.

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