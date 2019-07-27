Beşiktaş Eibar saat kaçta, hangi kanalda? BJK hazırlık maçında Ajdin Hasic forma giyecek mi?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş İspanyol ekibi Eibar ile hazırlık maçı yapacak. Boyd ve Douglas transferleri dışında Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic’i denemeye alan Beşiktaş’ta futbolcuların son durumu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Eibar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Eibar haızrlık maçı saat 18.00'de başlayacak karşılaşma, Spor Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

HASİC DENEME İÇİN KAMPTA

2. etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya giden Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic’i denemeye aldı. Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic’i Avusturya’ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos’a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb’in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Hasic, Eibar hazırlık maçında oynayabilir ancak Abdullah Avcı tarafından ilk 11’de maça başlaması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

Beşiktaş`ın Avusturya kampına dahil ettiği Ajdin Hasic`in Dinamo Zagreb`den karmaşık ayrılık süreci! Beşiktaş`ın Avusturya kampına deneme amaçlı davet ettiği 17 yaşındaki Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb`den sancılı ve davalara konu olan bir süreçle ayrıldı. Hırvat basını ayrılık sonrası Dinamo`ya 10-15 milyon Euro kazandırabilecek bir oyuncunun bedavaya bırakıldığını yazmıştı. İşte yaşananların perde arkası. İlgili Haberi Oku

MEDEL TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İzni sona eren ve dün akşam basına kapalı antrenmanda yer alan Gary Medel, sabah idmanında da takımla çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Orkan Çınar ise takımdan ayrı koşu yaptı. Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Siyah-beyazlı takımın antrenmanını az sayıda taraftar da saha kenarından takip etti. Taraftarlar, idman sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular ile fotoğraf çektirdi.