CANLI İZLE | Beşiktaş Eibar maçı hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu

Beşiktaş Eibar maçı ile sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Yeni transferlerin dışında Ajdin Hasic’i de denemeye alan Beşiktaş’ta hazırlık maçı için takıma yeni katılanlar forma şansı bulacak mı merak ediliyor. Yeni sezon öncesi takımlarını izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Eibar hazırlık maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Saat 18.00’de başlayan Beşiktaş Eibar maçı D-Smart'tan canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ EIBAR MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Eibar haızrlık maçı saat 18.00’de başlayacak karşılaşma, Spor Smart’tan canlı olarak ekranlara gelecek. BEŞİKTAŞ EIBAR İLK 11’LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Tyler Boyd, Quaresma ve Güven Yalçın

Eibar: Dmitrovic, Correa, Bigas, Ramis, Lobato, Diop, Exposito, De Blasis, Pedro Leon, Quıque Gonzalez, Kike Garcia

BEŞİKTAŞ AVUSTURYA KAMPI KADROSU

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

HASİC DENEME İÇİN KAMP KADROSUNA KATILDI

2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye aldı. Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Hasic, Eibar hazırlık maçında oynayabilir ancak Abdullah Avcı tarafından ilk 11'de maça başlaması beklenmiyor.