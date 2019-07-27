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AUDİ Cup maçları başlıyor! Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda?
Fenerbahçe

AUDİ Cup maçları başlıyor! Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda?

AUDİ Cup turnuvası kapsamında Bayern Münih Fenerbahçe maçı oynanacak. Heyecanla beklenen turnuvada Fenerbahçe Bayern Münih dışında Real Madrid Tottenham da yer alıyor. Peki, AUDİ Cup maçları ne zaman? Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

27 Temmuz 2019 12:32

AUDİ Cup aralarında Fenerbahçe’nin de yer aldığı dört takım arasında oynanacak. İki gün sürecek turnuva futbol severler tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. Fenerbahçe, Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham'ın karşı karşıya geleceği AUDİ Cup sporseverler tarafından gündeme gelmeye başladı.

AUDİ CUP NE ZAMAN

AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe, buradaki ilk maçında Wolfsburg’la karşılaştı. Taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.

Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

AUDİ CUP NEDİR?

AUDİ Cup 2009 yılında beri çeşitli takımların katılımı ile gerçekleştirilen ufak bir futbol turnuvasıdır. Sezon öncesinde en prestijli hazırlık turnuvalarından biri olan AUDİ Cup’ta Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

Son güncelleme 12:32 | 27 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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