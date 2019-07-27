AUDİ Cup maçları başlıyor! Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda?

AUDİ Cup aralarında Fenerbahçe’nin de yer aldığı dört takım arasında oynanacak. İki gün sürecek turnuva futbol severler tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. Fenerbahçe, Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham'ın karşı karşıya geleceği AUDİ Cup sporseverler tarafından gündeme gelmeye başladı.

AUDİ CUP NE ZAMAN

AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.

Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

AUDİ CUP NEDİR?

AUDİ Cup 2009 yılında beri çeşitli takımların katılımı ile gerçekleştirilen ufak bir futbol turnuvasıdır. Sezon öncesinde en prestijli hazırlık turnuvalarından biri olan AUDİ Cup’ta Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.