SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Trump’tan bir Türkiye açıklaması daha
Atletico Madrid’den Real Madrid’e 7 gol!
Dünyadan Futbol

Atletico Madrid’den Real Madrid’e 7 gol!

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid Real Madrid'i 7-3 yendi. Atletico Madrid Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulunan Zidane 'Bu mağlubiyet beni yaraladı' ifadelerini kullandı.

27 Temmuz 2019 09:44

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, ABD’nin East Rutherford kentindeki MetLife Stadı’nda oynanan maçta İspanya’nın Real Madrid ve Atletico Madrid takımları karşı karşıya geldi.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Diego Costa’nın biri penaltıdan 3, yeni transferi Joao Felix ve Angel Correa’nın da birer golüyle ilk yarıyı 5-0 gibi farklı bir skorla önde kapadı. İkinci yarıda da fileleri havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, Diego Costa ve Vitolo’nun golleriyle sahadan 7-3 galip ayrıldı. Real Madrid’in gollerini Nacho Fernandez, penaltıdan Karim Benzema ve Javi Hernandez kaydetti.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇINDA KIRMIZI KART!

Karşılaşmanın 65. dakikasında Atletico Madridli Diego Costa ile Real Madridli Dani Carvajal, kırmızı kart gördü.

27 Temmuz 2019 Zinedine Zidane: Bu mağlubiyet beni yaraladı 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası`nda Atletico Madrid`e 7-3 mağlup olan Real Madrid`de teknik direktör Zinedine Zidane, ``Bu mağlubiyet beni yaraladı`` dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:42 | 27 Temmuz 2019
Atletico Madrid Real Madrid
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR