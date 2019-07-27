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Almanya’da pole pozisyonu Hamilton’ın
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Almanya’da pole pozisyonu Hamilton’ın

Formula 1'de Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

27 Temmuz 2019 17:27

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix’sine Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti’nde yapılan sıralama turlarında, Mercedes pilotu Hamilton 1.11.767’lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1.12.113’lük süresiyle ikinciliği, Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas da 1.12.129’luk süresiyle üçüncülüğü elde etti.

Antrenman turlarında çok iyi performans sergileyen Ferrari, sıralama turlarında iki aracında da sorun yaşadı. Ferrari’nin Fransız pilotu Charles Leclerc yarışa 10, takım arkadaşı Sebastian Vettel ise son sıradan başlayacak.

Almanya Grand Prix’si, yarın TSİ 16.10’da koşulacak.

Son güncelleme 17:27 | 27 Temmuz 2019
formula 1 lewis hamilton
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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