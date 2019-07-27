SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Polisin öldüğü kavgada ‘Cumhur İttifakı’ detayı! MHP harekete geçti…
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer yapılacak bölgeleri açıkladı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer yapılacak bölgeleri açıkladı!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, transfer müjdesi verdi.

27 Temmuz 2019 14:42

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda konuşma gerçekleştirdi.

Genel gündem haricinde yapılacak transfer hakkında bilgi veren Koç, 3 ya da 4 oyuncu kadroya katacaklarını belirterek, “Tamamen hocamızın istekleri ve arzuları doğrultusunda, sportif direktörümüzün istekleri doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Transfer daha bitmemiştir. 1 veya 2 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet daha alacağız. Ancak UEFA kıskacı nedeniyle kolay olmuyor” dedi.

Koç ayrıca transferler hakkında üretilen iddialara da cevap vererek şöyle konuştu;

“Bence Vedat transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues’in geliş şekli büyük başarıdır. Rodrigues için de kaynağı hala belli olmayan haberler üretiliyor. Yok neymiş 5 milyon euro ödüyormuşuz da. Tüm belgeler bende gelip bakabilirler.

Eljif’in transferinde bile hedef haline geldik. Yok ben iş ilişkilerimi kullanıyormuşum, Napoli’ye para ödüyormuşum. Bunların sonu yok.”

27 Temmuz 2019 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan Mustafa Cengiz`e olay yanıt ve transfer açıklaması! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`e yanıt verirken transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:35 | 27 Temmuz 2019
ali koç Fenerbahçe spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR