Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer yapılacak bölgeleri açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda konuşma gerçekleştirdi.

Genel gündem haricinde yapılacak transfer hakkında bilgi veren Koç, 3 ya da 4 oyuncu kadroya katacaklarını belirterek, “Tamamen hocamızın istekleri ve arzuları doğrultusunda, sportif direktörümüzün istekleri doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Transfer daha bitmemiştir. 1 veya 2 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet daha alacağız. Ancak UEFA kıskacı nedeniyle kolay olmuyor” dedi.

Koç ayrıca transferler hakkında üretilen iddialara da cevap vererek şöyle konuştu;

“Bence Vedat transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues’in geliş şekli büyük başarıdır. Rodrigues için de kaynağı hala belli olmayan haberler üretiliyor. Yok neymiş 5 milyon euro ödüyormuşuz da. Tüm belgeler bende gelip bakabilirler.

Eljif’in transferinde bile hedef haline geldik. Yok ben iş ilişkilerimi kullanıyormuşum, Napoli’ye para ödüyormuşum. Bunların sonu yok.”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan Mustafa Cengiz`e olay yanıt ve transfer açıklaması! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`e yanıt verirken transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı İlgili Haberi Oku