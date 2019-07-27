Abdullah Avcı: Adriano’nun gitmesine üzüldüm

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem Douglas transferine değindi hem de kafasındaki takımı anlattı. Deneyimli hoca, Douglas'ın kendi oyun sistemine uyan bir futbolcu olduğunu söyleyerek, “Sonuçta Barcelona görmüş bir oyuncu. Barcelona scoutlarının transfer ettirdiği bir isim. Özellikle ofansif anlamda bizim oyun tarzımıza uyan bir futbolcu ve tercihimizi ondan yana kullandık” diye konuştu.

Beşiktaş'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu da söyleyen Avcı, “Takımın iskeleti zaten çok çok iyi. Geçen sene şampiyonluğu son haftalarda kaçırmış bir kadro. Birkaç takviye ile bu kadro daha da güçlenecek. Bize düşen ise oyunu daha da ileri seviyeye taşımak. Riva'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Avusturya'da da iyi bir kamp oluyor. Yeni sezonda üç kulvarda 40'tan fazla maç oynayacağımızı göz önünde bulundurarak planlarımızı yapıyoruz. Sezon öncesi hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ADRİANO’NUN KALMASINI İSTERDİM’

Rakip takımların transferleriyle ilgili sorulan bir soruya ise Abdullah Avcı şu yanıtı verdi: “Transferi her takım yapar. Ben kendi takımımla ilgili transferlere değinebilirim. Adriano'nun kalmasını isterdim. Çünkü dört farklı bölgede oynayabilen bir oyuncuydu. Gitmesine üzüldüm ama bizim de kendi şartlarımız var. Transferlerimiz tamamen ihtiyaca göre alınan ve alınacak isimler. Bizim kendi sistemimize uyan isimleri almak önemli.”

Yeni sezondan çok umutlu olduğunu da dile getiren Avcı, taraftarıyla bütünleşmiş bir Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışının en önemli takımı olacağını da sözlerine ekledi.