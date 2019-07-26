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Ümraniyespor gol kralı Senegalli Honore Gomis’i transfer etti
Transfer Haberleri

Ümraniyespor gol kralı Senegalli Honore Gomis’i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, 23 yaşındaki Honore Gomis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Temmuz 2019 20:07

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli forvet Honore Gomis’i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Geçtiğimiz sezon 21 Yaş Altı 1. Lig’inde gol kralı olan Senegalli forvet Gomis’in transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, genç oyuncuya gol krallıklarıyla biten nice sezonlar dileriz.” denildi.

23 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Son güncelleme 20:07 | 26 Temmuz 2019
Honore Gomis Ümraniyespor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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