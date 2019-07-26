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UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adayları açıkladı!
Uefa

UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adayları açıkladı!

2018-19 sezonunda atılan en iyi golün oylaması için UEFA adayları belirledi.

26 Temmuz 2019 20:27

UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylar seçildi.

https://www.uefa.com/goal-of-the-season/” adlı internet sitesinde videolarıyla yer alan aday 10 golden en çok oy alan, 2018-19 sezonunun en iyi golü seçilecek. Oylamalar, 9 Ağustos’a kadar devam edecek.

Sezonun en iyi golünü atan adaylar arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova yer alıyor.

Son güncelleme 20:28 | 26 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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