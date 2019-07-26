Transferde bomba gelişme! Trabzonspor Sturridge ile temasa geçti…

Trabzonspor’da günlerdir beklenen forvet transferinde çok sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo mavililer Liverpool ile yollarını ayıran ve bonvervisi elinde bulunan İngiliz golcü Daniel Sturridge için girişimlere başladı.

Rodallega ile yolların ayrılmasının ardından kadroya mutlaka tartışılmayacak bir santrafor transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Sturridge’ye ilk teklifini yaptı.

29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve imza parası teklif eden bordo mavili yöneticiler anlaşma zemini arıyor. Bu sezon kadrosunda 100 milyon TL’lik maaş bütçesi bulunan Karadeniz ekibi Sturridge ile bu rakamı aşmayacak opsiyonlarla bir sözleşme yaparak golcü transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Aston Villa ve Manchester City altyapısında yetiştikten sonra Manchester ekibinde A takıma yükselen ve ardından Chelsea’ye transfer olan Sturridge 2013’te Liverpool’un yolunu tutmuştu. Liverpool kariyerinde 160 maça çıkan Sturridge 6 yıl kaldığı takımda 67 gol kaydetti.