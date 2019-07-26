SON DAKİKA | Beşiktaş’ın yeni transferi Douglas İstanbul’da!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, geçen sezon Sivasspor’da forma giyen sağ bek Douglas’ı İstanbul’a getirdi.

2014’te Barcelona’ya transfer olan ancak Katalan ekibinde kendisini gösteremeyen Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor’da kiralık olarak mücadele etti.

Beşiktaş’ın 21’inci Brezilyalı transferi olan 28 yaşındaki sağ bek, Cumartesi günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve kampa katılacak.

Geçen sezon Süper Lig’de Sivasspor formasıyla 32 maça çıkan ve hepsinde ilk 11’de şans bulan Douglas, 3 gol atıp 7 asist yaptı.