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SON DAKİKA | Beşiktaş’ın yeni transferi Douglas İstanbul’da!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Beşiktaş’ın yeni transferi Douglas İstanbul’da!

Son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, siyah beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Geçen sezon Sivasspor'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

26 Temmuz 2019 22:49

Süper Lig ekibi Beşiktaş, geçen sezon Sivasspor’da forma giyen sağ bek Douglas’ı İstanbul’a getirdi.

2014’te Barcelona’ya transfer olan ancak Katalan ekibinde kendisini gösteremeyen Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor’da kiralık olarak mücadele etti.

Beşiktaş’ın 21’inci Brezilyalı transferi olan 28 yaşındaki sağ bek, Cumartesi günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve kampa katılacak.

Geçen sezon Süper Lig’de Sivasspor formasıyla 32 maça çıkan ve hepsinde ilk 11’de şans bulan Douglas, 3 gol atıp 7 asist yaptı.

Son güncelleme 23:52 | 26 Temmuz 2019
beşiktaş Douglas
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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