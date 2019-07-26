SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan'dan flaş Atilla açıklaması!
Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz’ın sözleşmesini yeniledi
NBA

Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz’ın sözleşmesini yeniledi

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers, 22 yaşındaki milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile sözleşme yeniledi

26 Temmuz 2019 00:23

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon sonunda serbest kalan 22 yaşındaki Furkan ile yeni sözleşme imzalandı.

Kontratın detayları paylaşılmadı ancak ABD basını, sözleşme süresinin 2 yıl olduğunu öne sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Philadelphia 76ers Genel Menajeri Elton Brand, “Furkan 22 yaşına yeni girdi. Yetenekli ve önemli potansiyel sahibi. Onu kadromuzda bulundurduğumuz için heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.

Furkan, 2 yıllık NBA kariyeri boyunca maç başına 12,2 dakika süre aldı ve 4,9 sayı, 1,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Son güncelleme 00:23 | 26 Temmuz 2019
Furkan Korkmaz NBA Philadelphia 76'ers
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR