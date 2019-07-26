Olimpiyatlarda yarışan ünlü atlet Madiea Ghafoor, 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı!

Hollanda medyası güne şoke eden bir haberle uyandı. Olimpiyatlarda Hollanda adına yarışan ünlü atlet Madiea Ghafoor, arabasının içinde 1.8 milyon Pound değerindeki uyuşturucu maddelerle yakalanınca tutuklandı.

400 metre koşucusu olan Madiea Ghafoor, Perşembe günü arabasıyla Almanya sınırından geçiş yapmak üzereyken 50 kilo uyuşturucuyla yakayı ele verdi. Ghafoor’un aracında uyuşturucu hap (extacy) ve metamfetamin (kristal meth) bulunduğu açıklandı.

26 yaşındaki sporcunun 2018’de Hollanda Ulusal 400 metre şampiyonluğu bulunurken 2016 Rio Olimpiyatları’nda da 4×400 bayrak yarışında takımın parçalarından biriydi.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre; Alman polisi, Ghafoor’u, Hollanda’daki Arnhem kentine sadece 27 kilometre mesafedeki Elten sınır kasabası yakınlarındaki bir rutin kontrol sırasında tutukladı.

Alman savcılığı departmanı, Hollandalı bir kadının tutuklandığını doğrulasa da, kimliğini onaylamadılar.

Hollanda Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ise, “Şoktayız. Bu suçlamalar doğruysa spor kariyerinin sonu olabilir” ifadesi kullanıldı.