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Olimpiyatlarda yarışan ünlü atlet Madiea Ghafoor, 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Diğer Sporlar

Olimpiyatlarda yarışan ünlü atlet Madiea Ghafoor, 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı!

Hollanda'nın ünlü atleti Madiea Ghafoor, arabasında bulunan 50 kilo uyuşturucu hap (extacy) ve metamfetamin nedeniyle Almanya sınırında tutuklandı. 26 yaşındaki sporcunun aracındaki uyuşturucuların piyasa değerinin 1.8 milyon Pound (yaklaşık 12,5 milyon TL) olduğu öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 26 Temmuz 2019 21:49

Hollanda medyası güne şoke eden bir haberle uyandı. Olimpiyatlarda Hollanda adına yarışan ünlü atlet Madiea Ghafoor, arabasının içinde 1.8 milyon Pound değerindeki uyuşturucu maddelerle yakalanınca tutuklandı.

400 metre koşucusu olan Madiea Ghafoor, Perşembe günü arabasıyla Almanya sınırından geçiş yapmak üzereyken 50 kilo uyuşturucuyla yakayı ele verdi. Ghafoor’un aracında uyuşturucu hap (extacy) ve metamfetamin (kristal meth) bulunduğu açıklandı.

26 yaşındaki sporcunun 2018’de Hollanda Ulusal 400 metre şampiyonluğu bulunurken 2016 Rio Olimpiyatları’nda da 4×400 bayrak yarışında takımın parçalarından biriydi.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre; Alman polisi, Ghafoor’u, Hollanda’daki Arnhem kentine sadece 27 kilometre mesafedeki Elten sınır kasabası yakınlarındaki bir rutin kontrol sırasında tutukladı.

Alman savcılığı departmanı, Hollandalı bir kadının tutuklandığını doğrulasa da, kimliğini onaylamadılar.

Hollanda Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ise, “Şoktayız. Bu suçlamalar doğruysa spor kariyerinin sonu olabilir” ifadesi kullanıldı.

Son güncelleme 22:01 | 26 Temmuz 2019
Madiea Ghafoor
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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