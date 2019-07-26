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La Liga’da maç saati tartışması! ‘2 milyar Euro’luk sözleşmeyi tehlikeye atar’
İspanya La Liga

La Liga’da maç saati tartışması! ‘2 milyar Euro’luk sözleşmeyi tehlikeye atar’

İspanya Futbol Federasyonundan sorumlu hakimin, La Liga maçlarının sadece cumartesi ve pazar günü oynanabileceği yönündeki kararı tartışmaya sebep oldu

26 Temmuz 2019 20:02

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi (La Liga) ve 2. Ligi (La Liga 1/2/3) maçlarının sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceği yönündeki karar, tartışmalara neden oldu.

RFEF’in bünyesinde bulunan ve lig karşılaşmalarıyla ilgili yasal kararları alan maç kurulu hakimi Carmen Perez, federasyonun onayladığı lig fikstürü takvimindeki gün ve saatlerle uyuşmadığı gerekçesiyle La Liga ve La Liga 1/2/3 maçlarının cuma ve pazartesi akşamları oynanamayacağını duyurdu.

Hakim Perez, RFEF’in özel bir kararı olmadıkça lig maçlarının cumartesi ve pazar günü oynanması gerektiğini, takvime La Liga’nın karar vereceğini belirtti.

La Liga kurumu ise RFEF’in kararına sert tepki göstererek, “Bu karar, maç yayın haklarıyla ilgili 2 milyar Euro’dan fazla bedelle imzalanmış sözleşmeleri tehlikeye atar. Maç günlerine ve saatlerine karar verme yetkisi sadece La Liga’dadır.” açıklamasını yaptı.

RFEF ile La Liga kurumlarını karşı karşıya getiren maç günleri tartışmasıyla ilgili sorun, 7 Ağustos’ta görülecek davayla nihai olarak çözüme kavuşacak.

İspanyol basını, RFEF’in aldığı kararın değişmemesi halinde, maç canlı yayınlarından dolayı imzalanan ve cuma ile pazartesi günlerinin de dahil olduğu sözleşmelerin iptali durumunda La Liga’nın büyük rakamlarda tazminat ödeyebileceğini iddia etti.

Son güncelleme 20:02 | 26 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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