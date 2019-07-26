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Kayserispor Freiburg maçında gol yağmuru! Skor 9-1 olunca hakem maçı erken bitirdi
Kayserispor

Kayserispor Freiburg maçında gol yağmuru! Skor 9-1 olunca hakem maçı erken bitirdi

Kayserispor Freiburg maçında gol yağmuru. Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Alman temsilcisi Freiburg ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 9-1 kaybetti. İlk maçta rakibine 2-0 yenilen sarı kırmızılılar, ikinci maçın 59. dakikasında 9-1 geriye düşünce 75. dakikada bitmesi gereken mücadele 60. dakikada sonlandırıldı.

26 Temmuz 2019 18:28

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren İstiklal Mobilya Kayserispor, Freiburg ile üst üste iki maç yaparken ilk maçı 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar, 60 dakika süren ikinci maçı 9-1 mağlup bitirdi.

Alman ekibinin golleri Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Lucas Höler (2), Yoric Ravet ve Jerome Gondorf’tan geldi. Kayserispor’un maçtaki tek golünü ise 2004 doğumlu Emre Demir kaydetti.

İlk maçta birçoğu A takım oyuncusundan oluşan bir kadroyla sahaya çıkan Kayserispor, ikinci maçta altyapıda forma giyen futbolculardan kurulu bir takımla mücadele etti.

Kayserispor ile Freiburg arasındaki iki maç da 25’er dakikalık 3 devre ile toplamda 75 dakika oynanacak şekilde planlanmıştı.

26 Temmuz 2019 Kayserispor`dan kötü prova: 0-2 Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya`da sürdüren Kayserispor, Freiburg ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:55 | 26 Temmuz 2019
freiburg kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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