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Josef De Souza’dan Falcao’ya heyecanlandıran yorum
Transfer Haberleri

Josef De Souza’dan Falcao’ya heyecanlandıran yorum

Galatasaray'da son günlerin en büyük gündemi olan Radamel Falcao transferi için taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın Kolombiyalı golcünün Instagramda yaptığı paylaşıma verdiği cevap sarı kırmızılı camiada merak uyandırdı.

26 Temmuz 2019 14:20

Galatasaray’ın transfer listesinde en üst sırada bulunan Radamel Falcao ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı…

33 yaşındaki Kolombiyalı Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma Fenerbahçeli eski futbolcu Josef de Souza ‘Görüşürüz arkadaşım’ şeklinde yorum yaptı.

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan ve İstanbul’a geldiğinde transfer olup olmayacağı sorulan Souza’nın yaptığı bu yorum ikilinin Galatasaray’da buluşabileceğine dair tahminlere yol açtı.

Sosyal medyada oldukça fazla etkileşim alan bu paylaşım sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Josef ve Falcao ikilisi için heyecanla beklemeye geçti.

Son güncelleme 15:06 | 26 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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