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Jordan Theodore Beşiktaş Sompo Sigorta’da
Basketbol Süper Ligi

Jordan Theodore Beşiktaş Sompo Sigorta’da

Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

26 Temmuz 2019 12:06

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD’li oyun kurucu Jordan Theodore’u 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan ekibi AEK’da oynayan 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

“2019-20 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, oyun kurucu pozisyonuna başarılı basketbolcu Jordan Theodore’u transfer etti.”

Theodore, daha önce Türkiye’de Antalya Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Banvit (Teksüt Bandırma) forması giymişti.

Son güncelleme 12:06 | 26 Temmuz 2019
Beşiktaş Sompo Sigorta jordan theodore transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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