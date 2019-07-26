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Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan şoku! El bileğinde çatlak…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan şoku! El bileğinde çatlak…

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de iki sakatlık şoku birden yaşanıyor. Hertha Berlin maçında bileği burkulan Tolgay Arslan'ın liflerinde zedelenme olduğu ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken Serdar Aziz'in el bileğinde çatlak tespit edildiği ve 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 26 Temmuz 2019 22:30

Avusturya’daki kamp çalışmalarını Hertha Berlin maçı ile tamamlayan Fenerbahçe’ye Tolgay Arslan ve Serdar Aziz’den kötü haber geldi.

Sözcü Skor muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Sarı lacivertlilerin 2-1 kaybettiği hazırlık maçının ilk dakikalarında ayak bileği burkulan ve sahayı sedye ile terk eden orta saha oyuncusu Tolgay Arslan’ın yaklaşık 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bileğindeki liflerde zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin başlatıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe bir başka kötü haberi ise stoper Serdar Aziz’den aldı. Hertha Berlin maçı oynandığı sırada takım arkadaşı Jailson’un vurduğu top eline gelen Serdar Aziz kısa süreliğine saha kenarına gelerek tedavisini yaptırmıştı.

Ancak ağrıları artan 28 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrolleri sonrasında el bileğinde çatlak olduğu ve 2-3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

25 Temmuz 2019 Fenerbahçe`de Tolgay Arslan sakatlandı! Fenerbahçe`nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. Sedyeyle sahayı terk eden Aslan`ın ayak bileğinin burkulduğu ve son durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:39 | 26 Temmuz 2019
Fenerbahçe Jailsoın serdar aziz Tolgay Arslan
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