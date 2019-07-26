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Everton Zaha transferi için Cenk Tosun’u teklif etti
Transfer Haberleri

Everton Zaha transferi için Cenk Tosun’u teklif etti

Everton, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için Crystal Palace'a 60 milyon Pound artı Cenk Tosun'u vermeye hazır.

SKOR DIŞ HABER 26 Temmuz 2019 07:25

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun’un Crsytal Palace’ın yıldızı Wilfried Zaha transferi için takasta kullanılabileceği iddia edildi.

İngiliz gazetesi Telegraph’ın haberine göre; Zaha’yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Everton bu transfer için 60 milyon Pound artı Cenk Tosun şeklinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun ile ilgilendikleri hatırlatılarak Crystal Palace’ın Zaha için yapılacak bu teklife sıcak bakılabileceği ifade ediliyor.

Chelsea’nin de transfer gündeminde olan Fildişili Zaha geçen sezon Premier Lig’de 36 maçta 10 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu. Ada’daki temsilcimiz Cenk Tosun ise Everton’da 29 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı.

Son güncelleme 08:24 | 26 Temmuz 2019
Cenk Tosun crsytal palace transfer zaha
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