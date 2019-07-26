SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Merkez’in faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri ne kadar olacak?
Eski Fenerbahçeli Diego Ribas’ın ayağı kırıldı!
Dünyadan Futbol

Eski Fenerbahçeli Diego Ribas’ın ayağı kırıldı!

Brezilya Ligi'nde Flamengo forması giyen eski Fenerbahçeli Diego Ribas'ın ayağı kırıldı.

SKOR DIŞ HABER 26 Temmuz 2019 15:01

Flamengo forması giyen Fenerbahçe’nin eski Brezilyalı yıldızı Diego Ribas, herkesi üzen çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Copa Libertadores’de Emelec ile karşılaşan Flamengo’da maçın 70.dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayağı kırılan Diego apar topar hastaneye kaldırıldı.

Acılar içinde yerde kalan Brezilyalı sağlık ekipleri tarafından hemen sedye ile dışarıya alındı. Ayağının kırıldığı öğrenilen Diego Ribas’ın durumu ile ilgili açıklama yapan kulüp doktoru Marcio Tannure futbolcunun hemen ameliyata alınacağını söyledi.

34 yaşındaki Ribas’ın uzun sürecek bu sakatlık sürecinin ardından futbolu bırakma kararı alabileceği konuşuluyor.

Son güncelleme 15:03 | 26 Temmuz 2019
copa liberdotores Diego Ribas flamengo kırık
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR