Eski Fenerbahçeli Diego Ribas’ın ayağı kırıldı!

Flamengo forması giyen Fenerbahçe’nin eski Brezilyalı yıldızı Diego Ribas, herkesi üzen çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Copa Libertadores’de Emelec ile karşılaşan Flamengo’da maçın 70.dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayağı kırılan Diego apar topar hastaneye kaldırıldı.

Acılar içinde yerde kalan Brezilyalı sağlık ekipleri tarafından hemen sedye ile dışarıya alındı. Ayağının kırıldığı öğrenilen Diego Ribas’ın durumu ile ilgili açıklama yapan kulüp doktoru Marcio Tannure futbolcunun hemen ameliyata alınacağını söyledi.

34 yaşındaki Ribas’ın uzun sürecek bu sakatlık sürecinin ardından futbolu bırakma kararı alabileceği konuşuluyor.