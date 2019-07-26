Eljif Elmas Napoli’de basına tanıtıldı! ‘Napoli’yi tercih ettim çünkü…’

Fenerbahçe’den ayrılarak Napoli’ye transfer olan 19 yaşındaki Eljif Elmas düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Sarı lacivertlilerin 16 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli’ye sattığı Makedon futbolcu, basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

İtalya’da çok sıcak karşılandığını söyleyen Elmas, “Burada ikinci günümü geçiriyorum ve şimdiden evimde gibi hissediyorum. Güzel ve sıra dışı bir ortamdayım” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti ile olan konuşması sorulan Elmas, “Birçok şey hakkında konuştuk. Bana birçok şey öğretebileceğinden eminim ve onunla çalışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum” yanıtını verdi.

Hangi mevkiide oynadığı sorusuna cevap veren genç futbolcu, “Şimdiye kadar birçok pozisyonda oynadım ama genellikle orta sahada. Saldırgan bir yapım var. Hücum etmeyi severim ama savunmaya da dikkat etmenin önemli olacağını bilerek” şeklinde konuştu.

Güçlü ve eksik yanları sorulan Elmas, “Yaşım henüz çok genç ve gelişmeliyim. Geri kalan her şey için çok çalışacağım ve hocamın talimatlarına uyacağım. Nerede oynamamı isterse bunun için hazır olacağım” dedi.

Bir muhabirin “Hayalin var mı?” sorusuna yanıt veren Eljif Elmas, “Var ama bunu söylemiyorum. Hayaller gizli tutulmalı ve çok büyük bir hayalim var” yorumunda bulundu.

Napoli’yi tercih etmesinde Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmalarının etkisi olduğunu belirten Elmas sözlerini şöyle noktaladı;

“Napoli’ye geldim çünkü burası harika bir antrenör ve tutkulu bir başkan sahip çok önemli bir kulüp. Napoli’yi tercih etmemin nedenlerinden biri de Şampiyonlar Ligi’ydi. Harika bir rekabet ve umarım sonuna kadar oynarım”