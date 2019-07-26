Dwyane Wade’den çalışanlarına 100 bin dolarlık hediye

Geçtiğimiz sezon emekliye ayrılan Miami Heat’in efsanelerinden olan Dwyane Wade, çalışanlarına servet değerinde hediyeler satın aldı. Miami’de bir restoranda 12 çalışanıyla yemek yiyen Wade, fiyatları 6 bin ile 10 bin dolar arasında değişen Rolex saatler hediye etti. Heat efsanesi hediyeler için yaklaşık 100 bin dolar harcadı.

Farklı modellerden saatler alan 37 yaşındaki Wade, profesyonel kariyeri devam ederken de hem NBA organizasyonu hem de kendisinin yaptığı bağışlar ve katıldığı panellerle insanları mutlu ediyordu.