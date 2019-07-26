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Dwyane Wade’den çalışanlarına 100 bin dolarlık hediye
NBA

Dwyane Wade’den çalışanlarına 100 bin dolarlık hediye

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, çalışanlarına sürpriz yaparak lüks bir restoran yenilen yemek sonrasında toplam 100 bin Dolar değerinde Rolex saat hediye etti.

26 Temmuz 2019 14:24

Geçtiğimiz sezon emekliye ayrılan Miami Heat’in efsanelerinden olan Dwyane Wade, çalışanlarına servet değerinde hediyeler satın aldı. Miami’de bir restoranda 12 çalışanıyla yemek yiyen Wade, fiyatları 6 bin ile 10 bin dolar arasında değişen Rolex saatler hediye etti. Heat efsanesi hediyeler için yaklaşık 100 bin dolar harcadı.

Farklı modellerden saatler alan 37 yaşındaki Wade, profesyonel kariyeri devam ederken de hem NBA organizasyonu hem de kendisinin yaptığı bağışlar ve katıldığı panellerle insanları mutlu ediyordu.

Son güncelleme 14:30 | 26 Temmuz 2019
Dwyane Wade miami heat
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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