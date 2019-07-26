SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan'dan flaş Atilla açıklaması!
Dünyaca ünlü boksör Dillian Whyte’a doping şoku! 8 yıl ceza kapıda!
Diğer Sporlar

Dünyaca ünlü boksör Dillian Whyte’a doping şoku! 8 yıl ceza kapıda!

20 Temmuz'da Oscar Rivas'ı yenerek WBC ağır sıklet kemerinin sahibi olan Dillian Whyte'ın doping testi için maç öncesi alınan örneğinin A numunesi pozitif çıktı. The Guardian'da yer alan habere göre 31 yaşındaki boksöri, B numunesinin de pozitif çıkması halinde 8 yıl men cezası alacak ve doğal olarak kemerini kaybedecek.

SKOR DIŞ HABER 26 Temmuz 2019 00:53

WBC ağır sıklet kemerinin sahibi 31 yaşındaki Britanyalı boksör Dillian Whyte, doping testini geçemediği gerekçesiyle 8 yıl men cezasına çarpıtırılmak üzere. The Guardian’ın özel haberine göre 20 Temmuz’da Oscar Rivas’ı hakemlerin oybirliğiyle (UD: unanimous decision) mağlup eden ve WBC ağır sıklet kemerinin sahibi olan Whyte’ın maçtan 3 gün önce alınan örneğinde A numunesinde pozitif değere rastlandı.

Birleşik Krallık Anti-Doping Ajansı (UKAD) B numunesinin de açılmasına karar verdi ancak Whyte cephesi numuneyi ancak bu hafta teslim etti. Maçın oynanmasına ne WBC ne de UKAD engel olabildi. The Guardian, UKAD’ın konuyla ilgili yorumda bulunmadığını belirtirken dosyanın bağımsız bir merci olan Ulusal Anti-Doping Paneli’ne (National Anti-Doping Panel) taşınması bekleniyor.

25 Temmuz 2019 Boksta bir ölüm daha! Bu kez Arjantinli Hugo Alfredo Santillan... İki gün önce ölen Rus Dadashev`den sonra Arjantinli boksör Santillan da maç sırasında aldığı darbeler yüzünden yaşamını yitirdi İlgili Haberi Oku

2012’de de iki yıl ceza almıştı!

Daha önce Ekim 2012’de Macar boksör Sandor Balogh’u mağlup ettiği maçın ardından yasaklı madde kullandığı tespit edilen Whyte, 2 yıl men cezasına çarptırılmıştı. Whyte o dönem aptalca bir hata yaptığını ve piyasada kolaylıkla bulunabilen bir takviye ürünü içeriğine bakmadan aldığını ifade etmişti.

İki yıllık cezasını çektikten sonra ringlere dönen Dillian Whyte, o günden bu yana 18 maça çıkmış ve yalnızca 12 Aralık 2015’te Anthony Joshua’ya 7. rauntta nakavt olarak mağlup olmuştu. Whyte’ın şimdi de 8 yıl ceza alması ve doğal olarak kemerini kaybetmesi bekleniyor. 25 Temmuz 2019 Ringde ölümde yürek parçalayan detaylar... `Çekil` diye yalvardı ama... Ringde aldığı darbelerden sonra hayatını kaybeden Rus boksör Maxim Dadashev`in maç içi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde antrenörün oyuncuya adeta yalvardığı görülüyor... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:53 | 26 Temmuz 2019
boks Dünya Boks Konseyi (WBC) Oscar Rivas UK Anti-Doping UKAD WBC
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR