Dünyaca ünlü boksör Dillian Whyte’a doping şoku! 8 yıl ceza kapıda!

WBC ağır sıklet kemerinin sahibi 31 yaşındaki Britanyalı boksör Dillian Whyte, doping testini geçemediği gerekçesiyle 8 yıl men cezasına çarpıtırılmak üzere. The Guardian’ın özel haberine göre 20 Temmuz’da Oscar Rivas’ı hakemlerin oybirliğiyle (UD: unanimous decision) mağlup eden ve WBC ağır sıklet kemerinin sahibi olan Whyte’ın maçtan 3 gün önce alınan örneğinde A numunesinde pozitif değere rastlandı.

Birleşik Krallık Anti-Doping Ajansı (UKAD) B numunesinin de açılmasına karar verdi ancak Whyte cephesi numuneyi ancak bu hafta teslim etti. Maçın oynanmasına ne WBC ne de UKAD engel olabildi. The Guardian, UKAD’ın konuyla ilgili yorumda bulunmadığını belirtirken dosyanın bağımsız bir merci olan Ulusal Anti-Doping Paneli’ne (National Anti-Doping Panel) taşınması bekleniyor.

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2012’de de iki yıl ceza almıştı!

Daha önce Ekim 2012’de Macar boksör Sandor Balogh’u mağlup ettiği maçın ardından yasaklı madde kullandığı tespit edilen Whyte, 2 yıl men cezasına çarptırılmıştı. Whyte o dönem aptalca bir hata yaptığını ve piyasada kolaylıkla bulunabilen bir takviye ürünü içeriğine bakmadan aldığını ifade etmişti.

İki yıllık cezasını çektikten sonra ringlere dönen Dillian Whyte, o günden bu yana 18 maça çıkmış ve yalnızca 12 Aralık 2015’te Anthony Joshua’ya 7. rauntta nakavt olarak mağlup olmuştu. Whyte’ın şimdi de 8 yıl ceza alması ve doğal olarak kemerini kaybetmesi bekleniyor. Ringde ölümde yürek parçalayan detaylar... `Çekil` diye yalvardı ama... Ringde aldığı darbelerden sonra hayatını kaybeden Rus boksör Maxim Dadashev`in maç içi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde antrenörün oyuncuya adeta yalvardığı görülüyor... İlgili Haberi Oku