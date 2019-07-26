SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu: Genel başkanın akrabası dahi olsa kapının önüne koyun
Douglas Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Transfer Haberleri

Douglas Beşiktaş için İstanbul’a geliyor

Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos bu akşam İstanbul'a gelecek.

26 Temmuz 2019 12:37

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Brezilyalı oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra takımın Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.

Geçen sezonu Sivasspor’da geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesi Brezilya’nın Goias takımında başladı. Brezilya’da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014’te İspanya temsilcisi Barcelona’ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor takımlarında kiralık olarak oynadı.

Douglas, geçen sezon Sivasspor’da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başladı.

Son güncelleme 12:37 | 26 Temmuz 2019
beşiktaş Douglas transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR