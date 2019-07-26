Çaykur Rizespor iki transferi birden açıkladı!

Çaykur Rizespor, Yunanistan Ligi takımı PAOK’tan Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias’ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor´umuz; Yunanistan Süper Lig takımlarından PAOK ile anlaşarak 26 yaşındaki defans oyuncusu Dimitrios Chatziisaias’ı 3 yıllığına yeşil mavi renklere bağladı. Yeni transferimiz A milli futbolcu Dimitrios Chatziisaias´a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz. Chatziisaias için önümüzdeki günlerde Rize´de imza töreni düzenlenecek” denildi.

26 yaşındaki Yunan stoper, geçen sezon PAOK formasıyla 35 karşılaşmaya çıkmıştı.

@PAOK_FC takımıyla, Dimitrios Chatziisaias transferi konusunda anlaşmaya varıldı. Dimitrios Chatziisaias ile kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı Rizespor ailesine hoş geldin! https://t.co/dMu8rdcxtw #WelcomeDimitriosChatziisaias pic.twitter.com/Fw9fp1GmZT — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 26, 2019

NILL DE PAUW DA İMZALADI

Çaykur Rizespor, Belçika Jupiler Pro Lig takımı SV Zulte Waregem’de forma giyen orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor’umuz Belçika’nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem’de forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70’den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Nill De Pauw’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz” denildi.